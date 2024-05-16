«القاهرة الإخبارية»: إصابة مستوطن إسرائيلي في حادث طعن بنابلس كتب: شريف سليمان 10:31 ص | الخميس 16 مايو 2024 حادث طعن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة مستوطن في حادث طعن بمنطقة حوارة بنابلس، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد حادث طعن أسقف.. الكنيسة الآشورية تصدر تنبيهات لحماية المسيحيين في سيدني الشرطة الأسترالية: مقتل 5 أشخاص في حادث طعن في سيدني «القاهرة الإخبارية»: الشرطة الأسترالية تعلن حادث طعن في سيدني «القاهرة الإخبارية»: قتيل ومصاب في حادث طعن بمدينة بوردو الفرنسية استشهاد منفذ حادث الدهس في إسرائيل بعد محاولة طعن عناصر من الشرطة الاحتلال الإسرائيلي: منفذ حادث الدهس قرب بلدة كوخاف يائير حاول طعن رجال شرطة حادث طعن الاحتلال طعن إسرائيل فلسطين بقلم شريف سليمان