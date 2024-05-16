رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: إصابة مستوطن إسرائيلي في حادث طعن بنابلس

كتب:

شريف سليمان
10:31 ص | الخميس 16 مايو 2024
حادث طعن

حادث طعن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة مستوطن في حادث طعن بمنطقة حوارة بنابلس، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

اقرأ المزيد:

بعد حادث طعن أسقف.. الكنيسة الآشورية تصدر تنبيهات لحماية المسيحيين في سيدني

الشرطة الأسترالية: مقتل 5 أشخاص في حادث طعن في سيدني

«القاهرة الإخبارية»: الشرطة الأسترالية تعلن حادث طعن في سيدني

«القاهرة الإخبارية»: قتيل ومصاب في حادث طعن بمدينة بوردو الفرنسية

استشهاد منفذ حادث الدهس في إسرائيل بعد محاولة طعن عناصر من الشرطة

الاحتلال الإسرائيلي: منفذ حادث الدهس قرب بلدة كوخاف يائير حاول طعن رجال شرطة
بقلم شريف سليمان