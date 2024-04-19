بعد حادث طعن أسقف.. الكنيسة الآشورية تصدر تنبيهات لحماية المسيحيين في سيدني

أثار حادث طعن الأسقف مار مارى عمانوئيل بكنيسة الراعي الصالح في سيدني التابع للكنيسة الآشورية على يد شاب متطرف أثناء إلقائه عظة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مجموعة من التنبيهات لغرض حماية الكنيسة

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من التنبيهات بسبب الظروف والأحداث الأخيرة ولغرض حماية الكنيسة يرجى مراعاة ما يلي:

-عدم دخول أي شخص غريب أثناء القداس من غير أبناء الكنيسة المعروفين من المصريين أو العراقيين

-عدم اقتراب أي شخص غير معروف إلى منطقة الخورس_ مكان مخصص للشمامسة والكهنة_ أثناء القداس أو أثناء العظة أو أخذ لقمة البركة من الكاهن خلال توزيعها على الشعب.

- أي شخص تلاحظ وجوده في الكنيسة لأول مرة حاول أن تتحاور معه للتعرف عليه وما هي ديانته وسبب وجوده بالكنيسة وإبلاغ كاهن الكنيسة عن أي تفاصيل؟

- أثناء التناول_ طقس كنسي يعد أحد الأسرار الكنيسة السبعة_ الكاهن يكون مشغولا وكل تركيزه في الجسد والدم اللذان يناولهما، ويفاجأ بأشخاص غير معروفة في الكنيسة وهم يرغبون بالتناول رجاء محبة منا أن نتقدم لهذا الشخص ونعرفه أن هذا السر عظيم ويجب أولا الجلوس مع الكاهن قبل التقدم لهذا السر.

- ممنوع صعود أي شخص غير معروف إلى مكتب الكاهن بصورة مباشرة قبل التأكد من هويته.

- مسؤولية الأمن في الكنيسة ليست قاصرة فقط على الحرس الذي على الباب أو على شخص من أبناء الكنيسة التصدي لأي شخص غريب أو إبلاغ الكاهن حتى يتعامل معه.