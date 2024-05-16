قتل بالخطأ.. إسرائيل تكشف عن أسماء 5 جنود ماتوا بنيران صديقة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عن أسماء 5 جنود قتلوا أمس الأربعاء بقذيفة خاطئة أطلقها الجيش الإسرائيلي على جنود في ظل تخبط سياسي يضرب البلاد، وتلاسن بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء حول التحرك الميداني على الأرض، إذ يرى كل منهما أنه الأصوب في الرؤية.

أسماء الجنود المقتولين بنيران صديقة

وبحسب موقع i24 news الإسرائيلي، في نسخته العربية صباح اليوم الخميس، فإن الجنود المقتولين هم النقيب روعي بيت يعكوف (روعي بيت يعقوب)، 22 سنة، من مستوطنة عالي، ضابط مقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين، قُتل شمال قطاع غزة، والرقيب جلعاد آرييه بويم 22 عاما من كارني شومرون، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط شمال قطاع غزة.

قتل عن طريق الخطأ

وقُتل أيضا الرقيب دانيال حيمو 20 عاما من طبريا، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب إيلان كوهين 20 عاما من كرميئيل، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب بيتسلئيل دافيد شعشواع 21 عاما من تل أبيب، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.