أشرف أبو الهول: إسرائيل اعتادت الكذب وتعيش في مأزق الآن

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الاتهامات الإسرائيلية لمصر يمكن وصفها بأنها عادية وتأتي في سياق محاولة إسرائيل للتنصل من مسؤولياتها، منوهًا بأن تل أبيب دائمًا تتعامل وأنها حمل وديع وسط مجموعة من الذئاب، وتزعم دائمًا أنها تتعامل لعدوان وخطر وتتصرف بناءً على ذلك.

إسرائيل تعيش الوهم

وأشار «أبو الهول»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن إسرائيل تعيش وهم أن الجميع يريد القضاء عليها ويدمرها، ولا توجد دولة تريد السلام معها، مؤكدًا أن إسرائيل اعتادت الكذب دائمًا، في الحروب والصراعات الماضية عندما كانت تختلق الذرائع وتهاجم المنظمات وتتدعي أنها تدافع عن حقها، مشددًا على أن هذا بالفعل ما فعتله إسرائيل في هذه الحرب، والتي بدأت لأن إسرائيل هي من بدأت وصعدت ومن انتهكت المسجد الأقصى، وكان الـ7 من أكتوبر هو تعبير عن غضب من المقاومة الفلسطينية.

وشدد على أن يوم الـ7 من أكتوبر كان عبارة عن حلقة بدأته إسرائيل من 48 وما قبلها، مؤكدًا أن إسرائيل تعيش مأزق ونست أنها في اليوم الأول من الحرب على قطاع غزة أغلقت كل المعابر ومنعت وصول المساعدات ولا تريد دخول المياه والوقود أو أي شاحنات تمد القطاع بالمياه والوقود والأدوية، منوهًا بأن الملاحق الاقتصادية لاتفاق «أوسلو» أو ما يسمى باتفاقيات باريس تؤكد أن كل المساعدات والأدوية وكل شئ يدخل عن طريق معابر شرق غزة، بينما معبر رفح هو معبر أفراد فقط.

وأوضح أنه في هذه الحرب لا تريد إسرائيل فتح المعبر من الأساس وكان هناك دعوات لشطب المعبر والاكتفاء بمعبر آخر في اتجاه الشرق، ولكن مصر ربطت خروج الرعايا الأجانب بفتح المعبر ودخول المساعدات، وعملت على كل الاتجاهات، ورغم ذلك كان هناك اتهامات من إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي من أغلقت المعبر.