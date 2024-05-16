ثور يهاجم سيدة 6 مرات على شاطئ في المكسيك.. «عض الإيد اللي اتمدت له»

على شاطئ مكسيكي بالتحديد في مدينة «كابو سان لوكاس»، تفاجأ المتفرجون بمشهد غير معتاد آثار في نفوسهم الخوف، وقضوا ساعات مرعبة بدلا من الاستمتاع بالجو والبحر، بعد أن هاجمهم حيوان ضخم أسود اللون ومع اقترابه منهم عرفوا أنه «ثور».

سيدة تتصرف مع الثور بغرابة

وعلى الرغم من قلة معرفتهم بالطريقة المثلى للتعامل معه، كانت ردة الفعل السائدة والمعروفة بالنسبة لهم، هي الصراخ وأخذ الحذر، لكن ذلك كان عكس تصرف سيدة مكسيكية كانت على ذات الشاطئ، وفقًا لما نشر في صحيفة «نيويورك بوست»، فكيف تصرفت السيدة مع الثور؟.

كانت تجلس السيدة أسفل الشمسية ومعها حقائب عديدة أحداهم بها طعام، ويظهر في الفيديو الثور تحت مظلتها ويظهر أنها تطعم الحيوان من وعاء بحوزتها، على الرغم من نصيحة الأشخاص اللذين يرافقوها على الشاطئ بالابتعاد عنه وتوخى الحذر بدلًا من اللهو معه، ومع الوقت بدأ المتفرجون يصرخوا وعم المكان الصراخ وطلب النجدة.

أطعمت الثور فهاجمها

وفي مشهد أخر بعد أن اطعمت السيدة الثور، وبثت الذعر في نفوس الآخرين بسبب تصرفها المتهور بدلًا من مهاجمته مثلهم، تفاجأ المتفرجون بإصطدام الثور بها أكثر من 6 مرات، وذلك بعد محاولاتها لانتزاع حقائبها منه، لكن ردة فعله اتجاهها كانت عنيفة للغاية.

والصدمة كانت التي أظهرها الفيديو أن السيدة لم تفكر أو حاولت الهرب من الحيوان الأسود الضخم منذ أن رأته، بل قامت بإطعامه من إناء كان بحوزتها سط أغراضها الخاصة، وهي تجمهم بكل هدوء، كل ذلك كانت وسط صراخ وحالة من الهلع على الشاطئ.

تحذيرات عديدة تلقتها السيدة التي لم يكشف الفيديو عن وجهها لأنها كانت ترتدي قبعة كبير، وتصدر الثور المشهد، لكن في النهاية، تجاوبت السيدة مع تحذيرات الأشخاص الموجودين معها على نفس الشاطئ، وحاولت انتزاع أغراضها وحقائبها من الثور بشكل خطير، لكن الثور أبعدها عن طريقه، وبعد لحظات أسقطت حقائبها وتراجعت عندما أدخل أنفه في أغراضها، ودفعت رأسه بعيدًا عن أغراضها.

دفع الثور السيدة بقرنيه مباشرةً، وطرحها أرضًا ووقعت على الرمل فنهضت لكنه سابقها بضربة على الوجه بأحد قرنيه، وبعد سقوطها نهضت مرة أخرى لكنه هاجمها وضربها على وجهها بأحد قرنيه، ووقعت على الرمال مرة أخرى، وبعدها تفاجأ المتفرجون الذين كانوا يختبئوا وراء المراكب بجلوسها على ركبتها واصطدم بها مرة أخرى ودفعها للأمام، ووسط المشهد المرعب حاولت سيدة أخرى مساعدتها وقامت بسكب دلو من الماء على الثور وابتعد في النهاية.