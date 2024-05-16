حظك اليوم برج الثور الخميس 16-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل

يستطيع مولود برج الثور التوفيق بين العمل والحياة ولا يقصر في جانب على حساب آخر، كما أنه محب للحياة كثيرا ويجيد التخطيط من أجل السفر ورومانسي بدرجة كبيرة، ويجيد الاهتمام بالمظهر، كما يحب التجمعات مع العائلة في المناسبات المختلفة.

وفي السطور التالية نعرض توقعات حظك اليوم لمواليد برج الثور، الخميس الموافق 16 مايو الجاري، على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الثور اليوم مهنيا

معاملتك بمرونة وود مع الآخرين، سيساعدك على تحقيق المهام الخاصة بالعمل في الفترات المقبلة، وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.

برج الثور اليوم عاطفيا

لا تترك عواطفك تتحكم في العلاقة واتخاذ قرار مصيري بشأنها، ويفضل أن يكون شريكك حاضرا في كل لحظة حاسمة، وحاول الذهاب معه للتنزه وقضاء وقت سويا.

برج الثور اليوم على الصعيد الصحي

مارس التمارين الرياضية وتخلص من الملل.