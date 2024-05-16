«القومي للحضارة» يستضيف النسخة الثانية من ملتقى التمكين بالفن

يستضيف المتحف القومي للحضارة، السبت المقبل، ملتقى التمكين بالفن، بمشاركة 130 فنانة من 40 دولة، ويفتح المهرجان أبوابه للجمهور بدءا من الأحد 19 مايو، في اليوم التالي لحفل الافتتاح الذي يستقبل عددا من كبار الزوار، ويتضمن حفلا موسيقيا تحييه المغنية المصرية نوران أبوطالب، إلى جانب عدد من عروض الغناء والفنون الأدائية من دول إسبانيا وبلجيكا، ويستمر 4 أيام تنتهي الأربعاء 22 مايو الجاري، كما يشهد الحفل الختامي للمنتدى حفلا للموسيقار عمر خيرت.

ندوات ومحاضرات وحفلات فنية

وقالت شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي للملتقى، إن الملتقى المقام بمتحف الحضارة يشهد هذا العام العديد من الندوات والمحاضرات حول الفن الحديث وتطويره، إلى جانب ورش فنية تقام على هامش المنتدى يقوم بتقديمها عدد من الفنانات العالميات، وتستهدف دمج الفئات المختلفة من ذوي الهمم في صناعة وتذوق الفن.

تمكين المكفوفين من الاطلاع على أعمال المعرض

ويتميز المنتدى بتمكين المكفوفين من الاطلاع على الأعمال الفنية المعروضة ومعايشتها من خلال نموذج مخصص لهم بجانب كل قطعة فنية معروضة بالمنتدى ليتمكنوا من ملامسة القطع الفنية ومشاركة الإحساس وتجربة العرض والاستمتاع بتفاصيلها الدقيقة والمختلفة.

ويهدف الملتقي هذا العام إلى تمكين الفنانات ماديا من خلال تسويق أعمالهن وتقديم جوائز اقتناء يقدمها رعاة الحدث.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارات الثقافة والهجرة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والسياحة والآثار والبيئة، والمجلس القومي للمرأة وهيئة تنشيط السياحة وعدد من الهيئات الدولية، بينها الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمركز الثقافي الإيطالي بمصر، وعدد من السفارات بينها سفارة إسبانيا وأيرلندا وتشيلي.