استمرار فعاليات ملتقى التمكين بالفن في متحف الحضارة حتى 26 مايو

أعلنت الفنانة التشكيلية شرين بدر، صاحبة فكرة الملتقى الدولي للتمكين بالفن، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أرتوداي للفنون»، استمرار فعاليات الملتقى الأول بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط، والتي بدأت في 20 مايو الجاري حتى يوم 26 من نفس الشهر.

وقالت «بدر»، إن الفعاليات مستمرة وسط مشاركة دولية واسعة من 106 فنانات من 35 دولة من جميع أنحاء العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمتخصصين.

استمرار فعاليات ملتقى التمكين بالفن بمتحف الحضارة

وأضافت، بأن فعاليات الملتقى تضمنت معرض للوحات الفنية ومجموعة من ورش العمل والحلقات النقاشية والزيارات السياحية وبرنامج مخيم الفن، مشيرة إلى إطلاق منصة «Artestial» بهدف خلق التواصل المستمر بين الفنانات المشاركات، وتيسير عرض لوحاتهن لمساعدتهن على بيعها وتمكينهن اقتصاديا، من خلال البيع عن طريق المنصة الإلكترونية، وقد لاقى الملتقى إقبالا كبيرا من جمهور المشاركين بالحضور للتعلم والاستفادة من ورش العمل وحلقات النقاش وتبادل الثقافات.

حلقة نقاشية عن العلاج بالفن

وأضافت «بدر»، أنه تم تنظيم إحدى حلقات النقاش باليوم الرابع ضمن فعاليات الملتقى تحت عنوان «العلاج بالفن وتأثيره على الصحة العامة والنفسية»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس إدارة مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، ووزيرة الهجرة السابقة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ الإعلام جامعة القاهرة وعضو المجلس القومى للمرأة.

وتضمنت الحلقة النقاشية مجموعة من المحاور، منها الإعلام الإلكتروني ورقمنة الوعي من خلال القنوات الإعلامية ودور الصحة الرقمية وتأثير أنواع الفنون على الصحة النفسية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة وتأثير المعلومات الخاطئة المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتسبب في إعاقة دور التوعية الصحية لمواجهة مشاكل الصحة والسلوك وغيرها.