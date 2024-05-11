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«آثار القاهرة» تهدي درع الكلية لوزير الأوقاف تقديرا لجهوده الدعوية

كتب:

رؤى ممدوح
03:36 م | السبت 11 مايو 2024
وزير الأوقاف يتسلم درع كلية الآثار

وزير الأوقاف يتسلم درع كلية الآثار

أهدى الدكتور محسن محمد صالح محمد، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، درع كلية الآثار، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك خلال مشاركته في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد عز العرب محمد خالد بكلية الآثار بجامعة القاهرة، وهو أحد أئمة وزارة الأوقاف.

تفاصيل مناقشة رسالة الماجستير

وتناولت مناقشة رسالة الماجستير موضوع «دور الوقف في التطوير العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف خلال العصر المملوكي 648-922هـ/1250-1516م دراسة آثارية حضارية».

إهداء درع الكلية لوزير الأوقاف

وكانت كلية الآثار قد أهدت درع الكلية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك تقديرًا لجهود الدعوية والعلمية، وسعيه الدائم وجهده المتواصل في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح الأفكار الخاطئة، وعنايته بتجديد الخطاب الديني فكرًا وتطبيقًا.

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