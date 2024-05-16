«تربية حلوان»: فرص واعدة في سوق العمل لدارسي اللغة الألمانية

احتفت كلية التربية بجامعة حلوان، باليوم الختامي لبرنامج معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات، للعام الجامعي 2023-2024، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

كلية التربية جامعة حلوان

وأشاد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمستوى المتميز للطلاب، مثمنا تجربة برنامج معلم اللغة الألمانية، ومشيدا بجهود إدارة الكلية في رفعة شأنها والارتقاء بها، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم للكلية في سبيل التميز، وتحسين الخدمات للطلاب.

وعبر الدكتور حسام حمدي، عميد الكلية عن فخره بالمستوى الراقي لأداء الطلاب، منوها بالعمل الدؤوب لأعضاء هيئة التدريس وطلاب البرنامج، والتركيز على الجانب التطبيقي والمهاري لتحقيق الهدف المنشود.

وأكد على الفرص الواعدة لسوق عمل تعليم اللغة الألمانية، ما يضيف ميزة تنافسية لبرنامج الكلية ويضمن فرص عمل مميزة لخريجيه، متمنيا للطلاب مزيدا من التميز والنجاح.

كما وجه الدكتور وائل رمضان، وكيل الكلية، الشكر لأعضاء هيئة التدريس القائمين على البرنامج، مؤكدا حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية إيجابية لجميع الطلاب.

وخلال الاحتفالية، قدم الطلاب عروضا متميزة تعكس ما اكتسبوه من مهارات ومعارف، منها عرض عن نظام التعليم في ألمانيا، وقصة أطفال باستخدام الوسائط المتعددة، وحلول لمشكلات نطق اللغة، وتقديم أنشطة تعليمية ممتعة.

وأشاد الحضور بأداء الطلاب المتميز رغم انتمائهم للمستوى الأول فقط، كما أشادوا بمجهود أعضاء هيئة التدريس الذي انعكس على المستوى العالي للطلاب، متوجهين بالتهنئة للقائمين على البرنامج على نجاحه في أول تجربة له هذا العام، متطلعين لمزيد من الإنجازات.