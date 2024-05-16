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الجامعات تفتح باب التقديم المبكر لطلاب الثانوية العامة 2023

كتب:

أحمد أبوضيف
09:33 ص | الخميس 16 مايو 2024
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن الاستعداد التام لأعمال تنسيق 2024 لمختلف الكليات، لافتة إلى أنّ الجامعات المختلفة أتاحت التقديم المبكر للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 بمختلف الكليات  وفق الضوابط والقواعد التي جرى قبول الطلاب بها وقت تخرجهم من الثانوية العامة، مؤكدة أنّ العمل بمختلف القطاعات يتم على قدم وساق دون رصد أي مشكلات حتى الآن.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّه بالنسبة للتقدم لطلاب الثانوية العامة 2024 سيتم إتاحتها لهم رسميا بعد الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الأولى للجامعات الحكومية بالقواعد والضوابط الجديدة التي سيتم إقراراها لطلاب العام الجاري، بما يتماشى مع شرائح الثانوية العامة، مشيرة إلى أنّ الجامعات بدأت الإعلان عن قيمة المصاريف الدراسية للعام الجامعي المقبل لجميع الطلاب والرسوم المقررة للالتحاق.

وتابعت المصادر أنّ الجامعات بدأت إعداد وتجهيز البرامج الدراسية الجديدة لإتاحتها أمام الطلاب الفترة المقبلة للتقدم إليها بما يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.