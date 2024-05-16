كاتب صحفي: آمال كبيرة وترقب لقرارات القمة العربية

قال الكاتب الصحفي أحمد الأشقر مدير الأخبار في اتحاد إذاعات الدول العربية: «الآمال المنعقدة على القمة كبيرة والجماهير العربية تتطلع إلى ما تمخض عن نقاشات اليوم، وكما نعلم جميعا، سيكون هناك في ختام أعمال اليوم مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية البحريني».

وأضاف الأشقر خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالله ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «الموضوعات دسمة والعناوين كبيرة، وكلنا كصحفيين نترقب أن تلبي هذه القرارات التي ستصدر وتتمخض عن هذه القمة في دورتها الثالثة والثلاثين كل تطلعات المواطن العربي، لاسيما الأوضاع في فلسطين والسودان وليبيا وباقي البلدان العربية».