قيادي بـ«مستقبل وطن»: توحيد الموقف العربي هدف القمة العربية في البحرين

قال طارق الديب، مساعد أمين ذوي الهمم في حزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر، إنّ القضية الفلسطينية تتصدر أعمال القمة العربية رقم 33، والتي تُعقد بالبحرين في ظل ظروفٍ استثنائية تمرّ بها المنطقة العربية.

توحيد الموقف العربي

وأضاف الديب، أنّ الظروف الراهنة تتطلب توحيد الرؤية العربية في التعامل معها، لا سيما القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلًا عن القضايا والتحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه وطننا العربي، مشيرًا إلى أنّ الشعوب العربية تنتظر قرارات عربية داعمة للقضية الفلسطينية لوقف الحرب الغاشمة من قبل جيش الاحتلال.

وأشار الديب، إلى أنّ هناك مخططات إسرائيلية لتصفية القضية في ظل تعرض قطاع غزة لحرب إبادة غير مسبوقة، وتدمير ممنهج متواصل منذ سبعة أشهر، موضحا أنّ من المنتظر أن يكون هناك توحيدًا للرؤى والمواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية إضافة للملفات الأخرى لتقوية موقف الدول العربية ومواجهة التحديات الراهنة.

وأكد أنّ القمة العربية تُواجه قضيةً بالغة الأهمية تتعلق بتأثير الصراعات والأزمات الإقليمية والعالمية على التنمية في الدول العربية، وهو ما يتطلب تعزيز التكاتف والتكامل بينها من أجل مواجهة هذه التحديات، ودفع التنمية الاقتصادية.