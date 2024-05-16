عضو بـ«النواب»: القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القمة العربية

قال إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إنّ القمة العربية رقم 33 التي تعقد في البحرين، تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية، تتطلب توحيد الرؤية العربية في التعامل معها، وهناك العديد من الملفات المطروحة على مائدة الحوار في المقدمة القضية الفلسطينية، ومنها النزاعات الداخلية التي أصابت عدد من الدول العربية وتكاد أن تعصف بالدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية.

القمة العربية

وتابع الديب في بيان: «حماية المؤسسات الوطنية ضرورة لا بديل عنها لضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية التي تعاني كثيرا بسبب النزاعات والصراعات الداخلية، كذلك حماية مقدرات الدول، إضافة للقضية الفلسطينية التي تعد حديث الساعة بسبب الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، وبحث سبل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فورًا على قطاع غزة، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إعلان دولته المستقلة وفقا للحدود التي نصت عليها المقررات الدولية».

القضية الفلسطينية

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أنّ القمة سيكون لها دور كبير في تعزيز التكاتف والتكامل بين الدول العربية الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة ودفع التنمية الاقتصادية، متمنيا أن تكون مخرجات القمة على نفس مستوى خطورة الأوضاع التي يعيشها العالم العربي، فضلا عن تعزيز مسارات التكامل العربي، والتأكيد على أنّ السلام الشامل هو خيار استراتيجي للحفاظ على الأمن القومي العربي.