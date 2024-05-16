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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ17 مليون جنيه  

كتب:

محمد بركات
11:45 ص | الخميس 16 مايو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه. 

وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.

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«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه
بقلم محمد بركات