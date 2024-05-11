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«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:26 م | السبت 11 مايو 2024
عملات أجنبية - أرشيفية

عملات أجنبية - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات