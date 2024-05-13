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ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 13 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
11:34 ص | الإثنين 13 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية أنّه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة نحو 13 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات