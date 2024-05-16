تفاصيل مقترح السنة التأسيسية لطلاب الثانوية.. «اختيارية» وليست «إجبارية»

أثار حديث الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أمس خلال جلسة مناقشة ميزانية العام الجديد بمجلس النواب المصري، بشأن مقترح ما بعد الثانوية العامة بعمل سنة تأسيسية «تمهيدية» قبل الالتحاق بالجامعة واختيار التخصص وفق قدراته، جدلا بين الطلاب وأولياء الأمور حول آلياته واشتراطاته والكليات التي سيتم التطبيق بها، فضلا عن موعد تطبيق المشروع، وهو ما أجابت عنه مصادر مختلفة في المجلس الأعلى للجامعات.

السنة التأسيسية تؤهل الطلاب للالتحاق بالكليات وفقا لإمكانياتهم

الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قال إنّ إضافة سنة تأسيسية «تمهيدية» ما زال مقترحا وجار دراسته، ويحتاج حال الموافقة عليه إلى تغيير تشريعي وقانون يحميه.

وأوضح رفعت لـ«الوطن» أنّه حال الانتهاء من المقترح من قبل المجلس سيتم إحالته للجهات المختصة لإبداء الرأي فيه سواء بالموافقة أو الرفض.

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أنّ فكرة السنة التأسيسية معمول بها في العديد من الدول العربية والأجنبية، حيث يدرس الطالب عدّة مواد وتخصصات تحدد هويته، متابعا: «السنة التمهيدية بتحدد مسار الطالب».

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل الدراسة التي يجري العمل عليها من قبل بعض رؤساء الجامعات بشأن السنة التأسيسية، موضحة أنّ النظام سيكون اختياريا للطالب ويحق له الالتحاق به من عدمه.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ التطبيق للسنة التأسيسية يجري العمل عليها من قبل اللجان المختصة ودراستها، والموضوع مرتبط بالتطبيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ومرتبط أيضا بتطوير الثانوية العامة 2024.

ولفتت المصادر إلى أنّ المقترح يحتاج إلى تعديل تاشريعي ولن يطبيق العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنّ ما يتم الحديث عنه مجرد أفكار ومقترحات لم تتبلور حتى الآن، والمشروع سيؤهل الطلاب للالتحاق بالكليات وفق قدراتهم وإمكانياتهم.