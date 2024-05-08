تفاصيل الدورة الـ29 للمؤتمر العلمي الدولي بكلية الإعلام جامعة القاهرة

عقد عصر اليوم الحلقة النقاشية الثالثة من فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي الدولي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة في دورته الـ29 تحت عنوان "الإعلام المتعلق بتغير المناخ: النظرية والتربية الإعلامية والتحديات"، والتي تقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذة الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والأستاذة الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا وأمين عام المؤتمر.

تمييز المعلومات الصحيحة

وتضمنت الحلقة نقاشية والتي عقدت برئاسة ا.د محمد حسام اسماعيل رئيس الحلقة النقاشية، د. حياة بدر مقرر للجلسة، وتناولت الحلقة النقاشية مداخلة الأستاذة الدكتورة الأميرة سماح فرج عميدة كلية الإعلام جامعة سيناء قضية تحسين الثقافة الإعلامية والتي قدمت عرضا بحثيا تحت عنوان: اشكالية التربية الإعلامية وتمكين الجماهير من استهلاك أخبار المناخ بشكل نقدي.

وأشارت ا.د. الاميرة سماح من خلال العرض البحثي الذي قدمته، إلى التعريف بمهارات التحقق من الحقائق والأخبار، وطرق تزويد الجماهير بالأدوات اللازمة للتحقق من دقة الادعاءات حول قضايا المناخ، وتحديد المصادر، وتمييز المعلومات الصحيحة في التقارير الإعلامية، وضرورة تبني ثقافة التفكير النقدي، وتشجيع الجماهير على التفكير بطريقة نقدية في التغطية الإعلامية حول التغيرات المناخية، وضرورة تعزيز وعي الجمهور بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل عوامل سياقية مؤثرة في قضايا تغير المناخ في وسائل الإعلام، ومشاركة وسائل الإعلام وتمكين الجماهير من التفاعل بنشاط مع وسائل الإعلام، وتقديم التعليقات، وتحميلهم المسؤولية عن التقارير المناخية المسؤولة والأخلاقية.

دبلوماسية تغير المناخ

وخلال الحلقة النقاشية، عرضت د. إيمان سليمان، المدرس بكلية الإنتاج الإعلامي جامعة الجلالة، ورقتها البحثية حول دبلوماسية تغير المناخ، وتأثيرات قضية تغير المناخ على الشئون الحياتية، وتناولت مصطلح "دبلوماسية تغير المناخ"، وطرحت خلال ورقتها البحثية التي عرضتها خلال الحلقة النقاشية تساؤلات منها كيف ولماذا تتصدر قضية تغير المناخ الاهتمامات البحثية، منوهة إلى أن قضية التحول المناخي تعد تحدي عالمي، لاسيما في اطار دور المنظمات الدولية الحكومية والقطاعات العامة، ومسؤولية الحكومة والمجتمع المدني.وأشارت المدرس بكلية الانتاج الاعلامي إلى بداية ظهور مفهوم دبلوماسية تغير المناخ، موضحة بأن مفهوم دبلوماسية تغير المناخ اكتسب قوة كوسيلة أساسية لمعالجة تعقيدات أزمة المناخ العالمية، مشيرة إلى أن دبلوماسية تغير المناخ في جوهرها تشتمل على مجموعة واسعة من الجهود الدبلوماسية التي تسهل التعاون بين الدول في معالجة تغير المناخ والآثار المرتبطة به، منوهة إلى عدم وجود تعريف متفق عليه بشكل عام لدبلوماسية المناخ، وأنه يستخدم في المقام الأول لوصف مفاوضات المناخ (بشكل رئيسي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) والعلاقات بين دول متعددة أو كيانات فوق وطنية، وهي مجال سياسة المناخ. الدبلوماسية الخضراء ودبلوماسية المناخ، دبلوماسية المناخ هي مسألة فرعية من "الدبلوماسية الخضراء" أو "الدبلوماسية البيئية"، ومن الأمثلة عليها الدبلوماسية المتعلقة بالنزاعات على المياه والأمطار الحمضية والأنواع الغازية.

ولفتت د. إيمان سليمان إلى أن "الدبلوماسية الخضراء" عبارة عن مصطلح يشير إلأى المفاوضات البيئية الدولية، التي تنظم قضايا الحوكمة الدولية التي تتناول العالم الطبيعي ومشاكله وتحدياته المتعددة، وأن دبلوماسية المناخ هي ممارسة وعملية إنشاء النظام الدولي لتغير المناخ وضمان تشغيله الفعال، كما أن دبلوماسية المناخ تؤكد على الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، التي تقودها الحكومات والهيئات الدولية لجلب تغير المناخ إلى جدول الأعمال العالمي، وربطه بالقضايا الملحة الأخرى مثل الصراع والتعاون الدولي والإقليمي وتشكيل السياسات الخارجية والتنمية.

وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية، مداخلة الدكتورة ولاء مسعد، المدرس بكلية الإنتاج الإعلامي - جامعة الجلالة، التي تناولت نماذج رفع الوعي حول الاتصالات المناخية أو الإعلام المناخي، واستراتيجيات الاتصال المناخي ورفع مستوى الوعي بشأن قضايا المناخ والتربية الإعلامية المناخية، وعملية التثقيف المناخي حول قضايا تغير المناخ، منوهة إلى التوسع في استخدام الوسائط المتعددة لعرض قضايا التحول إلى الاقتصاد الاخضر والتغير المناخي، مثل استخدام مقاطع الفيديو المرئية والوسائط المتعددة والبودكاست لتسهيل التواصل الواضح وتعزيز استخدام المحتوى وسرد القصص والسرد والمشاركة المجتمعية ومحو الأمية المناخية والتربية الإعلامية المناخية في هذا الشأن، والاهتمام بالحملات الاجتماعية التي يقودها المجتمع بالشراكة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وتحدث الأستاذ الدكتور دارين ليليكر، أستاذ الاتصال السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة بورنموث ومدير مركز أبحاث السياسة والإعلام، خلال عرضه البحثي عن ضروريات التكيف مع مشكلة التحول المناخى، ومتحدثاً عن المشاكلات التى تواجه الأشخاص، والتى تسبب العديد من العراقيل التى يمكن أن تمنعهم من أن يكونوا جزء من الحل، والحواجز المعرفية التي تواجه ممارسات الاستدامة البيئية للمواطنين، وتطوير العادات والسلوكيات المتغيرة، وتأثير السلوك المستدام على تقبل الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الاخضر والطاقة المستدامة.وتحدث الدكتور سريرام شاندراسيكاران (باحث دكتوراه)؛ كلية دواركا دوس جوفيردان دوس فايشناف، تشيناي، الهند، عن التحول الإلكترونى وكيفية استغلاله فى حل مشاكل التحول المناخى ، وناقش خلال مداخلته مناقشة واستغلال تطبيقات الموبايل، التى أصبحت من أساسيات حياتنا اليومية، من خلال تسليط الضوء على ضوابط تشكيل المحتوى المقدم للجمهور في اطار تناول القضايا البيئية والخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الاخضر.

بدورها، تناولت ثيودورا دامي تيتي (المحاضر في قسم الاعلام واللغة والاتصال بجامعة دوربان بدولة جنوب افريقيا)، مدى الاهتمام الاكاديمي بتدريس مفهوم التنمية المستدامة في الصحافة، وتوضيح مدى ملاءمة المناهج الصحفية الحديثة والقائها الضوء على الاهتمام بتناول التغطية الصحفية حول قضايا تغير المناخ في المقررات الدراسية، وتوضيح كيفية مساهمة طرق تدريس الصحافة الحديثة مثل صحافة الحلول في تعزيز الوعي نحو تناول قضايا تغير المناخ في افريقيا، كيفيه جعلها معلومات موثقة لتشكل المفاهيم السليمة حول خطورة مشكلة التحول المناخى ، فكانت تتحدث مشيرة للعلاقة بين التحديات التى تواجه المجتمع والتى تعتبر جزء لا يتجزأ من معوقات وعراقيل الصحافة خاتمة موضعها بأهمية تدريس وممارسة فعل الصحافة، والذى يعتبر أصل تجميع المعلومات للناس موضحة بأن الصحافة المستدامة كمفهوم جديد، ويمكن للصحافة المساهمة في قضية التنمية المستدامة والمساهمة في المجتمع بشكل متكامل لتدريس الصحافة في ضوء الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية.من جانبه، تناول جيمس فيير متخصص في انتاج الأفلام البديلة أهمية صناعة الأفلام وتدريسها والتركيز على تقييم قضايا المناخ إدخال مفهوم تغير المناخ والتنمية المستدامة في صناعة الأفلام، وتدريس مبدأ تغير المناخ في المناهج الدراسية، وطرق استغلال الفرص والتكنولوجيا المتاحة في تسهيل اجراءات التدريب للطلاب حول تغير المناخ واستغلال التعلم الذاتي لتنمية مهاراتهم في صناعة الأفلام حول قضايا المناخ.

وفي نهاية فعاليات الحلقة النقاشية، عرضت د. حياة بدر مقرر الجلسة، عرضا ملخصا على ما جاء خلال فعاليات الحلقة، وتناول الموضوعات التي طرحها المشاركين في الجلسة، وتوضيح أبرز الاستخلاصات المنهجية والبحثية التي تم القاء الضوء عليها من جانب الباحثين حول موضوع التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الاخضر.