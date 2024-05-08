«جامعة القاهرة» تكرّم جريدة الوطن وتمنحها درع كلية الإعلام

كرّمت كلية الإعلام في جامعة القاهرة، جريدة وموقع الوطن بمنحها درع الكلية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الـ29 الذي تنظمه الكلية تحت عنوان «الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية»، برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا البدوي عميد الكلية، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، وبحضور الدكتور محمود السعيد وعدد كبير من الباحثين الدوليين وممثلي الوزارات بالحكومة.

وتسلم الزميل أحمد أبوضيف، مسؤول ملف التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في الجريدة، درع الكلية نيابة عن الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، من الدكتورة ثريا البدوي عميد الكلية والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا.

الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية

وانطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي 8 و9 مايو بعنوان «الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية»، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.