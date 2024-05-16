مصر تشارك في الدورة 121 للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو - ألكسو - إيسيسكو»، الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في العمل على المُشاركة في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث، على نحو يُحقق وجهة أهداف رؤية مصر 2030.

وشارك الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ومُمثل عضوية مصر بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، في أعمال الدورة العادية 121 للمجلس التنفيذي للألكسو، والتي عُقدت خلال يومي 14 و15 مايو الجاري.

الألسكو: لا ندخر جهدا في التعاون مع الدول الأعضاء

وأكد الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، أن منظمة الألكسو لا تدخر جُهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء؛ لبناء قدرات العاملين في مجال التعليم والمجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، موضحًا أن الغاية من إنشاء المنظمة كما وردت في المادة الأولى من دستورها، هي التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في مُتابعة الحضارة العالمية والمُشاركة الإيجابية فيها.

ولفت إلى أنه في إطار هذا الهدف العام، تنهض المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالعديد من المهام، وأبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وكذا تنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.

ومن جهته، أعرب الدكتور شريف صالح عن شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مؤكدًا أن المجلس التنفيذي للألكسو يعمل على المُضي قُدمًا نحو إنجاز مشروعات المنظمة التي تصب في صالح الدول الأعضاء، مضيفا أن هذه الدورة من تعد ذات أهمية بالغة، حيث تضمنت أعمالها مُناقشة أهم ما يخص المنظمة العربية في جميع مجالات عملها من تربية وعلوم وثقافة واتصال ومعلومات، فضلاً عن مُناقشة الجوانب المالية والإدارية، والقضايا الخاصة بدولة فلسطين.

تنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة

كما تم مناقشة تنفيذ الخُطة الاستراتيجية للتعاون الدولي والشركات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة، وكذا تنفيذ الخُطة الاستراتيجية لتعزيز دور الإعلام والتسويف للمنظمة، ومنتدى الإلكسو للأعمال والشركات 2024، كما تمت مُناقشة مُبادرة فعالية الأسبوع العربي في اليونسكو والتي تم طرحها من قِبل المملكة العربية السعودية.

مصر تقدم 20 منحة دراسية للمنظمة

وأضاف أن مصر العربية ستقدم 20 منحة دراسية للمنظمة، مؤكدًا أن المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGYAID للطلاب الوافدين، تهدف إلى التحصيل العلمي واكتساب المعارف الضرورية، فضلاً عن القيام ببعض الأنشطة التعليمية، مؤكدًا أن هذه المُبادرة المصرية الرائدة تُساعد على زيادة التعاون والشركات بين الدول مع إمكانية تطبيقها من خلال الدول.