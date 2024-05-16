وزير التعليم العالي يغادر إلى لندن للمشاركة في منتدى عالمي

توجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، ويرافقه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للمُشاركة في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم، وذلك بحضور 122 وزيرًا من وزراء التربية والتعليم حول العالم، والذي ينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بهدف تحديد أولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري.

فعاليات المنتدى العالمي للتعليم

وخلال فعاليات المنتدى، يتناول الدكتور أيمن عاشور الخُطة الإستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية ( مصر 2030)، من خلال التركيز على جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مستعرضًا تجربة الجامعات التكنولوجية الجديدة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، حيث توفر هذه الجامعات تعليمًا عاليًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما أنها تُعزز مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب.

رؤية وزارة التعليم العالي

وفي إطار تنفيذ الخُطة الإستراتيجية الوطنيةِ لوزارة التعليم العالي والبحثِ العلمي، وتعزيزًا للتعليم عبر الحدود والشراكات الدولية مع الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا؛ سينظم المكتب الثقافي المصري لقاءً مهما يجمع بين الدكتور أيمن عاشور وعدد من وفود من أعرق الجامعات البريطانية المُشاركة في المنتدى، ويضم الوفود مُمثلين من جامعات (اكستر، باث، إسيكس)، بالإضافة إلى مؤسسة Times Higher Education ؛ وذلك لمُناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها في المملكة المتحدة؛ للارتقاء بجودة التعليم العالي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وخلال فعاليات المنتدى، سيعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا وزاريًا ثنائيًا مع الدكتور نعيم العبودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدولة العراق؛ كما سيلتقي الوزير بالدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسعودية؛ بهدف طرح رؤية وزارة التعليم العالي للخُطة الإستراتيجية للتعليم عبر الحدود مُبادرة ادرس في مصر.

ويشارك عاشور في حدث مايكروسوفت، لطرح الرؤى والعروض التوضيحية، حول كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتسريع عملية التعلم، والمساعدة في سد فجوات التعلم وتبسيط المهام الإدارية، وذلك من خلال عرض أمثلة من العالم الحقيقي لكيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتغيير أنظمة التعليم على مستوى العالم.

وعلى هامش منتدى التعليم، سيقوم المكتب الثقافي المصري، بتنظيم مائدة مُستديرة مع نُخبة من العلماء والأساتذة المصريين المُتميزين في مختلف الجامعات البريطانية، وذلك برئاسة الدكتور أيمن عاشور؛ بهدف تعزيز التواصل بين العلماء المصريين في مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ الخُطة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتعليم عبر الحدود.