أبو الغيط: العرب لن ينسوا العنف الإسرائيلي الأعمى في استهداف الفلسطينيين

هنأ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، دولة البحرين على توليها رئاسة القمة العربية في دورتها الـ33، موجّها الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ما بذلته الرئاسة النشطة للمملكة العربية السعودية خلال القمة الماضية، والتي تزامنت مع أحداث جزام شكلت تحديا كبيرا للعرب وللجامعة العتيدة.

وأضاف خلال كلمته في أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القمة تعقد اليوم في ظروف استثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثا تاريخيا فارقا.

وتابع: «لن تنسى الشعوب العربية ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجّرين والمشرّدين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص، وأصبح العالم كله مدركا لحقيقة ساطعة وهي أنّ الاحتلال والسلام لا يجتمعان، فالاحتلال لا يمكنه الاستدامة إلا بممارسة التطهير العرقي وبفرض واقه الغاشم بقوة السلاح».

وأكد: «طريق السلام في الإقليم يقتضي منهجا مختلفا، منها تخلي الاحتلال عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر، فضلا عن الإنهاء الفوري للاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67».