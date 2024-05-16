«التموين»: استمرار الجسر الجوي من لجنة المساعدات الأجنبية المتجهة إلى غزة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن وصول أربع طائرات للمساعدات، وعلى متنها 5 آلاف خيمة، موجهة إلى أهالي قطاع غزة، تكفي 16 فردا، بإجمالي عدد 80 ألف فرد.

تقديم الدعم للأشقاء الفسطينيين

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ورئيس لجنة المساعدات الأجنبية، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم الوزارة كل أنواع الدعم و المساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

جسر جوي من مساعدات الإغاثة العاجلة

وأكد المصيلحي، أن مصر بذلت جهودا دؤوبة من أجل دعم أهالي قطاع غزة عن طريق تفعيل جسر جوي من مساعدات الإغاثة العاجلة لهم في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها القطاع، مشيرا إلي أن ذلك يأتي تأكيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية على استمرار الدور العظيم الذي تقوم به مصر.

وكشف أن حجم ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية بلغت نسبته حوالي 80%، وأكثر من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.

تقديم المساعدات عن طريق الطيران الجوي

وقال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إن اللجنة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية نفذت المرحلة الأولى للدفعة السابعة من قافلة المساعدات الجوية لسكان القطاع، موضحًا أنه جرى التنسيق بين مكتب المساعدات الإنسانية (BHA) وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بتقديم عدة مساعدات لهيئة الإغاثة الكاثوليكية ليتم توزيعها من قبل مكتب هيئة الإغاثة لقطاع غزة على مرحلتين عن طريق الطيران الجوي.

وأشار إلى أن إجمالي ما جرى تقديمه من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حتى تاريخه حوالي 615 طن عبارة عن 23 ألف بطانية، و16 ألف مرتبة، و13 ألف خيمة، و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار، و5 آلاف حصيره نوم، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة.

تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة

وأكمل: «واصلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أقصى جهودها لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بوصفها واحدة من أهم الجهات المانحة، وتنفيذا للاتفاقية الموقعة بين مصر والهيئة.

وأضاف اللواء أحمد فتحي نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، أنه سبق وأن أرسلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أعدادا كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، التي دعمت بها القطاع بلغت حوالي (300) طن مساعدات محملة على عدد (106) شاحنة في (6) قوافل سابقة تحتوي على مواد طبية «خيام - مشمعات - مواد إعاشة - أدوات النظافة العامة والشخصية»، وغيرها من المساعدات التي جاءت للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، وبتمام وصول المرحلة الأولى للدفعة السابعة من قافلة المساعدات ليصل إجمالي المساعدات إلى حوالي 615 طنا.

وأكد فتحي، أن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لن تدخر جهداً للوقوف بجانب إخواننا في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها، حيث ستواصل التنسيق مع كل الجهات المعنية لتجهيز مطالب إخواننا الفلسطينيين لإرسال القافلة الثامنة، كما تتوالى القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية - وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.