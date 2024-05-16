أبو الغيط: اليمن وليبيا وسوريا تعاني من أزمات أنهكت الدول والشعوب

قال السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن في كل من اليمن وليبيا وسوريا أزمات أنهكت الدول والشعوب، وتنتظر حلولا وتسويات تستعيد الأوضاع الطبيعية التي تطلع إليها الشعوب في تلك الدول، وكذلك جيرانهم ممن طاله أذى جراء تلك الأزمات وتبعاتها الخطيرة، داعيا الجميع للعمل بلا كلل ومواصلة الجهد من أجل إيجاد حلولا عربية للأزمات العربية.

وأضاف في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نستمر من خلال الجامعة العربية في إدارة علاقات متوازنة بين المجموعة العربية والشركاء والمجموعات الدولية من الشرق والغرب والمجتمع الدولي، علاقات تتأسس على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، ولا تحمل انحيازا لطرف ضد آخر، أو الاصطفاف في صراعات يخرج الجميع منها خاسرا»

وتابع: «تسعى الدول العربية في علاقاتها مع جيرانها بالإقليم إلى علاقات بناءة، تتأسس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهدف الشعوب العربية هي التنمية ومواجهة المشكلات القائمة، والكثير من الدول العربية يتبنى خططا طموحة تهدف إلى وضع المنطقة العربية بمكانها اللائق على الساحة العالمية».

وأكد أن العمل الجماعي هو السبيل إلى تحقيق رخاء دائم للجميع، فلن ينهض العرب إلا معا.