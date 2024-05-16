رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. الرئيس السيسي: التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة يدفع إلى الفوضى والدمار

كتب:

شريف سليمان
03:00 م | الخميس 16 مايو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البحرين على رئاسة القمة العربية الـ33، معربا عن تقديره لجهود السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في أعمال القمة العربية بدورتها العادية الـ33 والمُذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، فما بين الأزمات والتحديات المعقدة في العديد من دولنا والحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين».

وأضاف الرئيس السيسي: «المسار الأول هو السلام والاستقرار والأمل، والثاني هو الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة».

اقرأ المزيد:

انطلاق الدورة الـ33 للقمة العربية بحضور الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ33 في البحرين

باحثة سياسية: خطابات السيسي دائما تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن القومي

«الخارجية البحرينية»: مشاركة السيسي بالقمة العربية إضافة لمخرجاتها وقراراتها

مساعد رئيس تحرير الوطن: حضور الرئيس السيسي يعطي زخما كبيرا لقمة البحرين

السيسي يشارك في قمة البحرين.. وفلسطين تتصدر القضايا

الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة البحرينية للمشاركة في القمة العربية الـ33
بقلم شريف سليمان