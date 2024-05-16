باحثة سياسية: خطابات السيسي دائما تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن القومي

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية تحرص على إقامة علاقات عربية، وتنسيق وتعاون دائم بين مصر وأشقائها العرب، على المستويين الثنائي أو حضور القمم المختلفة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ توليه القيادة على على حضور كل أعمال القمم العربية، وما تخللها من قمم استثنائية.

تطبيق رؤية الدولة

وأضافت خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن كل هذه الأمور تؤكد تطبيق رؤية الدولة في التعامل مع مختلف القضايا المشتركة، التي تتشابك في المصالح بين أبناء والدول العربية المختلفة، كما أن خطابات الرئيس السيسي خلال مشاركاته المختلفة في أعمال القمم العربية تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، والتكامل العربي على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأشارت إلى أنه يحدث من خلال التنسيق بين الدول العربية المختلفة للوصول إلى حلول تتعلق بثلاث رؤى مختلفة لمصر، تتعلق بأهمية الحفاظ على مفهوم الدول الوطنية، والقضاء على الإرهاب والمهددات للوصول لهذا المفهوم، والحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية، ومنع التدخلات الأجنبية.