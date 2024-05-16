رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

باحثة سياسية: خطابات السيسي دائما تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن القومي

كتب:

شريف سليمان
12:04 م | الخميس 16 مايو 2024
الباحثة رحمة حسن

الباحثة رحمة حسن

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية تحرص على إقامة علاقات عربية، وتنسيق وتعاون دائم بين مصر وأشقائها العرب، على المستويين الثنائي أو حضور القمم المختلفة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ توليه القيادة على على حضور كل أعمال القمم العربية، وما تخللها من قمم استثنائية. 

تطبيق رؤية الدولة

وأضافت خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن كل هذه الأمور تؤكد تطبيق رؤية الدولة في التعامل مع مختلف القضايا المشتركة، التي تتشابك في المصالح بين أبناء والدول العربية المختلفة، كما أن خطابات الرئيس السيسي خلال مشاركاته المختلفة في أعمال القمم العربية تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، والتكامل العربي على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأشارت إلى أنه يحدث من خلال التنسيق بين الدول العربية المختلفة للوصول إلى حلول تتعلق بثلاث رؤى مختلفة لمصر، تتعلق بأهمية الحفاظ على مفهوم الدول الوطنية، والقضاء على الإرهاب والمهددات للوصول لهذا المفهوم، والحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية، ومنع التدخلات الأجنبية.

اقرأ المزيد:

عضو بـ«النواب»: القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القمة العربية

رئيس لجنة الشؤون العربية بـ«النواب»: مصر تدعم القضية الفلسطينية بلا كلل

عماد الدين حسين: مصر تتحمل العبء الأكبر عربيا في دعم القضية الفلسطينية

رئيس تحرير الجزيرة السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات قمة المنامة

أحمد الطاهري: القضية الفلسطينية تحضر في القمة العربية بعدما حصدت زخما في الأمم المتحدة

من مليحة لـ«ما وراء النكبة».. أعمال «المتحدة» الدرامية والوثائقية تدعم القضية الفلسطينية

أستاذ علاقات دولية: التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية له أهمية قصوى
بقلم شريف سليمان