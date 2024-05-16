«الخارجية البحرينية»: مشاركة السيسي بالقمة العربية إضافة لمخرجاتها وقراراتها

رحب أحمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية في مملكة البحرين، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلاده للمشاركة في فعاليات القمة العربية الـ33، مشيرًا إلى أنّ هذه المشاركة على أعلى مستوى من مصر تؤكد حرصها على نجاح هذه القمة.

وأضاف الطريفي، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالله ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن هذه القمة تُعقد في ظروف بالغة الحساسية وشديدة الدقة، مشيرًا إلى أنّ الدور المصري مقدر جدا، وموقف مصر والبحرين متطابق بشكل تام في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية في مملكة البحرين: «ولعل الزيارة الأخيرة التي قام بها ملك البحرين تؤكد مستويات التنسيق والتشاور بين البلدين والتي أصحبت نموذجا في العلاقات العربية وكذلك على المستوى الدولي أيضا، وهذه المشاركة مقدرة وستشكل إضافة لمستوى مخرجات القمة والقرارات التي ستصدر والتي توجد على طاولة القادة العرب».