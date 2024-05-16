مصري يفوز بأهم جائزة أردنية.. يحلم بنوبل في الأدب ويهدي الفوز لمصر

فاز الشاعر المصري الشاب أحمد عبدالغني بجائزة حبيب الزيودي للشعر، والتي تعتبر من أرفع الجوائز الأدبية لمجال الشعر في المملكة الأردنية الهاشمية.

جائزة حبيب الزيودي

وقال «عبدالغني» إن جائزة حبيب الزيودي هي جائزة أردنية عريقة لها تاريخها المرموق باسم الشاعر والأديب الراحل حبيب الزيودي، وتصدر كل عام، وتمنح 3 مراكز لكل من الديوان والقصيدة والشعر النبطي.

وأوضح في تصريح لـ «الوطن» أنه لأول مرة استحدثت الجائزة فئة العرب المقيمين في الأردن، لافتًا إلى أنه تقدم للحصول على الجائزة بقصيدة «الحالم» في شهر أغسطس العام الماضي، وصدرت النتائج في شهر نوفمبر ولكن تأجل الإفصاح عنها وتأخر إعلان النتائج، نظرًا للأحداث في قطاع غزة.

يحلم «عبدالغني» بالفوز بجائزة نوبل في الأدب

وأشار «عبدالغني» إلى أنه يحلم بالفوز بجائزة نوبل في الأدب، لافتًا إلى أنه يهدي جائزة حبيب الزيودي إلى دولتي مصر والأردن، وإلى كل من رعى موهبته في الشعر وساعده منذ طفولته حتى اليوم.

واختتم بالإشارة إلى أنه تسلم الجائزة من رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات.

يذكر أنّ أحمد عبدالغني، مصري الجنسية عاش في الأردن بصحبة أسرته التي تنتمي لأحد قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وله ديوان منشور ومترجم لـ4 لغات و3 دوواين قيد النشر.