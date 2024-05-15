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ملك الأردن يشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

كتب:

منى صلاح
03:38 م | الأربعاء 15 مايو 2024
ملك الأردن

ملك الأردن

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أيرلندا ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وتابع ملك الأردن، وفقا لنبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»: «أُحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية».

وقال إنَّه من الضرورة حماية المدنيين في غزة وتكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون أي عوائق أو تأخير.

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ملك الأردن يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري بغزة
بقلم منى صلاح