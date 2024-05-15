ملك الأردن يشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أيرلندا ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وتابع ملك الأردن، وفقا لنبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»: «أُحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية».

وقال إنَّه من الضرورة حماية المدنيين في غزة وتكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون أي عوائق أو تأخير.