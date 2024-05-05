تامر حسني يرتدي «تي شيرت» من تصميم شاب مصري في حفله الأخير.. ما القصة؟

قرر الفنان تامر حسني ارتداء «تي شيرت» أهداه له شاب مصري في إحدى الحفلات في لفتة داعمة له، إذ ألقاه عليه، وقرر حسني الاحتفاظ به وارتداءه في حفله الأخير.

تامر حسني يكشف قصة «تي شيرت» حفله الأخير

ونشر تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام» مقطع فيديو معلقًا: «الحفلة اللي فاتت كان فيه شاب عمل تي شيرت وبعته ليا، وبالفعل أخذته وبعد الحفلة عرفت إن الشاب ده عمل المنتج الوطني والتي شيرت مخصوص ليا».

وأعلن تامر حسني أنَّ الشاب في بداية حياته العملية، لذا قرر ارتداء التي شيرت أن يرتديه خلال الحفلة الماضية بالعين السخنة وذلك دعمًا للمواهب الوطنية الشابة.

حفل تامر حسني في العين السخنة

قدم الفنان تامر حسني حفلا كامل العدد ضمن الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وأشعل تامر حسني الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه منها «يا نهار أبيض، هرمون السعادة، موضوع رجعونا، ليه طلة، قولني كلام، موحشتكيش، ارجعلي».