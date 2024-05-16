حزب المؤتمر: كلمة السيسي أمام القمة العربية دعوة لنشر السلام في المنطقة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية 33 المقامة في البحرين، ألقت الضوء على العديد من الملفات، ما يؤكد تبني الدولة المصرية لعملية نشر السلام في المنطقة.

القمة العربية 33

وأضاف في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أشار خلال كلمته اليوم إلى أهمية نشر السلام في المنطقة، لتسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي، وأن القمة تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر بها منطقتنا، وأن القضية الفلسطينية هي محرك الأحداث في المنطقة بالوقت الراهن، وأن الوصول لحلول عاجلة أولوية قصوى.

التصعيد العسكري

وأشار إلى أن الكلمة تطرقت أيضا إلى ضرورة الاختيار بين مسارين على الأطراف المعنية، وهما مسار السلام والاستقرار والأمل أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، وأن مصر دائما كانت من الدول الداعية للسلام.