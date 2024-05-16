انطلاق مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا 30 مايو

أعلن مهرجان روتردام للفيلم العربي عن انطلاق دورته الرابعة والعشرون هذا العام في هولندا، في الفترة من 30 مايو إلي 2 يونيو، وتتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

وقال روش عبدالفتاح مدير المهرجان إنَّ تصميم بوستر مهرجان روتردام للفيلم العربي يحمل في طياته رمزية عميقة، متمثلة في المثلث الأحمر الذي اختير كعنصر رئيسي، هذا الشكل الهندسي، الذي استخدم بكثافة في الفترة الأخيرة، لم يعد مجرد عنصر بصري، بل تحول إلى رمز من الرموز الفلسطينية.

فيلم الافتتاح

يفتتح المهرجان بعرض فيلم هجان، إخراج أبو بكر شوقي، يستعرض الصحراء العربية ويعكس التقاليد الثقافية للمنطقة، مع التركيز على رياضة سباق الجمال، واحدة من الرياضات الأكثر شعبية في المنطقة.

وكرم المهرجان في دورته الماضية ليلى علوى وجمال سليمان، تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية، وأحيا المهرجان كذلك ذكرى مرور 100 عام على وفاة الموسيقار المصري سيد درويش بحفل موسيقى خاص، وكذلك تكريم مارتن فوندس الملحن الأول في هولندا، وتمّ تقديم برنامج أسبوعي عنه لمدة شهرين على الراديو الهولندي، ومن المنتظر أن يتمّ الإعلان عن الأفلام المشاركة في دورة هذا العام والتكريمات خلال الأيام القليلة المقبلة.