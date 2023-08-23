تكريم ليلى علوي وجمال سليمان في مهرجان روتردام للفيلم العربي

قررت إدارة مهرجان الفيلم العربي بروتردام، تكريم الفنانة ليلى علوي والفنان جمال سليمان، خلال فعاليات دورته الـ23 المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر المقبل، تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية المثمرة.

مهرجان الفيلم العربي بروتردام

وقال مدير المهرجان روش عبد الفتاح: «عندما تحلق الفنون بمستويات عالية من الإبداع والتفرد، تظهر قيمة التكريم والتقدير.. هذا بالضبط ما تمثله دعوة مهرجان روتردام للفيلم العربي هذا العام، في إعلان تكريمه لاثنين من مبدعي الشاشة العربية المتألقين دوما ليلى علوي وجمال سليمان إدراكا لقيمة الإسهامات الفنية والثقافية التي قدمها هذان النجمان للسينما العربية».

وأضاف: «التكريم ليس مجرد تقديرا للجهود، بل اعتراف بمسيرة فنية مليئة بالتألق والتفرد، النجمة ليلى علوي، التي حطمت القوالب التقليدية وسجلت نجاحات متتالية في أعمال سينمائية وتلفزيونية، تمثل رمزًا للتميز والقوة في عالم الفن، من ناحية أخرى الإبداع المتميز للنجم جمال سليمان، بتجربته الغنية وحضوره، الذي أضاف لمسة خاصة على كل عمل فني شارك فيه في الشاشة السينمائية والتلفزيونية».

تكريم ليلى علوي بمهرجان الفيلم العربي بروتردام

واستكمل: «ليلى علوي أيقونة مصرية، قدمت عطاءً فنيًا استمر لعقود، حيث جسدت أدوارًا متنوعة ومميزة في العديد من الأفلام التي أثرت في نقل القضايا الاجتماعية والثقافية بشكل عميق إلى الجمهور، وتجمع أدوارها بين القوة والعاطفة، وقدمت أداءً يترك أثرًا دائمًا في قلوب المشاهدين، وتجاوزت أعمالها حدود مصر لتصل إلى المستوى العالمي».

تكريم الفنان جمال سليمان بمهرجان الفيلم العربي بروتردام

وواصل: تألق جمال سليمان في السينما من خلال أدواره المؤثرة والقوية في عدة أفلام، ولاحظ الجمهور إبداعه في أفلام مثل المتبقي والقربان التي أظهرت مدى تعمقه في تجسيد شخصيات معقدة ومتعددة الأبعاد.. وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم جمال سليمان التغريبة الفلسطينية وملوك الطوائف والعراب التي شكلت نقطة تحول في مسيرته الفنية وأثبتت مدى تفوقه ومهاراته الاستثنائية في تقديم شخصيات متنوعة ومتعددة.

وأكد أن إعلان التكريم يأتي تأكيدا على أن الفن العربي بمختلف أشكاله، يستحق الاعتراف والتقدير على الساحة الدولية، ويُظهر رؤية مهرجان روتردام للفيلم العربي بالاعتراف للعطاء المتميز من خلال اختياره لهذين المبدعين نجمين مكرمين في هذه الدورة.