انشقاق داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.. جالانت يهاجم نتنياهو لأول مرة بسبب غزة

أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأنّ وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، تحدث علنًا للمرة الأولى ضد السياسة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محذرًا من رفض نتنياهو مناقشة إيجاد بديل لحكم حماس في غزة قد يؤدي إلى تراجع الإنجازات العسكرية، التي حققها الجيش الإسرائيلي في الحرب، ويؤدي إلى جر إسرائيل لإقامة طويلة وممتدة في القطاع، راسمًا سيناريو يمكن أن تضطر فيه إسرائيل إلى حكم عسكري في غزة وحرب طويلة وخطيرة ومكلفة.

جالانت يقترح وجود قيادة فلسطينية بديلة في غزة

واقترح «جالانت» وجود قيادة فلسطينية بديلة في غزة، فيما رفض نتنياهو هذه الفكرة بشكل لا لبس فيه، ما يظهر الخلاف المتزايد بين القيادة السياسية وقيادة الدفاع خلال الأشهر القليلة الماضية، وفقا للصحفية.

يذكر أن تصريح «جالانت» تناقضت مع التصريحات، التي أدلى بها رئيس الوزراء في رسالة مسجلة قبل ساعات فقط، فقد وعد نتنياهو بأن إسرائيل ستحارب حماس حتى النهاية، وقال إنه لا جدوى من مناقشة «اليوم التالي» قبل هزيمة المنظمة الإرهابية وإزالتها من السلطة في غزة.

«استبدال» حماس بفتح

وفور إدلاء «جالانت» بتصريحه، أصدر نتنياهو رسالة مصورة جديدة قال فيها إنه لن يوافق على استبدال «حماس بفتح»، وانضم نواب من الليكود والكتلة اليمينية المتطرفة، في الائتلاف الحكومي إلى الهجوم.

كانت المرة الأخيرة التي انقلب فيها «جالانت» علنًا ضد نتنياهو في مارس من العام الماضي، وكان السبب في ذلك الوقت هو قلق وزير الدفاع من أن الإصلاح القضائي سيكون له تأثيرًا سلبيًا على جيش الاحتلال ورد نتنياهو بإقالة جالانت، لكن القرار لم يُنفذ أبدًا لأن مئات الآلاف من الإسرائيليين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج، فيما يرتبط الخلاف هذه المرة باعتراضه على سياسات نتنياهو.