حدث ليلا.. أزمة عنيفة تنفجر في وجه نتنياهو وتحذير خطير من عالم الزلازل الهولندي

شهد العالم العديد من الأحداث التي حدثت خلال الساعات الماضية، وعلى رأسها أحداث ضربت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد تهديد وزير الدفاع يوآف جالانت بتقديم استقالته، وتجدد أزمة تجنيد الحريديم، بعد انتهاء مدة الاستئناف التي وضعتها المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإضافة إلى تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي.. فماذا حدث؟

أزمة عنيفة تضرب نتنياهو

في صدمة مدوية في تل أبيب، أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال يوآف جالانت أنه سيتقدم باستقالته في حالة عدم وجود خطة استراتيجية لليوم التالي في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف «جالانت» في تصريحات أشعلت الرأي العام في الشارع الإسرائيلي، أن القرار السياسي متذبذب ولا يستطيع الوصول إلى خطة تمنع وصول حركة حماس إلى السلطة مرة أخرى، وهو ما يشكل عبئًا قويًا على المؤسسة العسكرية.

فيما يري الإعلام العبري، إن اختلاف وجهات النظر بين المؤسسة السياسية والعسكرية يرجع إلى أيدلوجياتهم المختلفة، ففي الوقت الذي ترفض فيه المؤسسة الأمنية وجود حكم عسكري في قطاع غزة، لأنه سيسبب عبئًا جديدًا، واستمرار تجنيد قوات الاحتياط، ترى المؤسسة السياسية أن هذا هو الحل الأمثل لأنها لا تثق في أي فلسطيني يعتلى السلطة في القطاع.

تجدد أزمة يهود الحريديم

وعادت إلى الواجهة من جديد، أزمة تجنيد الحريديم، حيث قدم رئيس الحكومة مقترحًا جديدًا، يتضمن زيادة تجنيد هذه الفئة من اليهود المتشددين بشكل تدريجي.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن هذا الاقتراح يسعي إلى انهاء الانقسامات المجتمعية والسياسية، داعيًا جميع الأحزاب إلى تأييد المقترح وفق ما نشرت صحيفة معاريف العبرية.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد الشارع الإسرائيلي حالة من الغليان، بسبب تأجيل تجنيد اليهود المتشددين، ووسط خضوع الساسة الراغبين في الحصول على أصوات تلك التكتلات الدينية، ما تسبب في حالة من الغضب لدى الأوساط العلمانية من الإسرائيليين، المضطرين إلى التجنيد الاجباري، ودفع الضرائب لتسليح الجيش، في حين أن هذه الفئة معفاة تماما.

تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي

وحذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس عبر صفحته على موقع أكس «تويتر سابقا»، من وقوع زلزال عنيف يتراوح شدته ما بين 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر وهي ما يصفنها العلماء أنها شديدة الخطورة.

وأكد أن بسبب تقارب هندسة الكواكب والقمر في الفترة ما بين 17 و 18 مايو الجاري، والتي تستمر حتى الفترة ما بين 22 إلى 23 من الشهر ذاته، قد تؤدى إلى حدوث هزات أرضية عنيفة، والتي قد تكون مدمرة.

وظائف عمل للمصريين باليونان

وكشفت وزارة الهجرة اليونانية، عن أن أثسنا سوف تستقدم عمالة مصرية مؤقتة إلى اليونان للعمل خلال فترة الصيف في المجال الزراعي، براتب يعادل 1140 يورو، وهو ما يعادل 60 ألف جنيه مصري.

وأضافت الوزارة ن عدد العمالة التي سيتم قبولها من مصر تصل لنحو 5000 آلاف عامل، وذلك ضمن بروتوكول موقع بين البلدين.