كاتب إسرائيلي: يجب على نتنياهو الاستقالة أو مواجهة الناخبين

طالب مؤسس صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» دافيد هورفيتز، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه لإنقاذ الدولة، ومعالجة الكوارث التي تسبب بها، في مقال رأي نشر على موقع الصحيفة الإلكترونية باللغة الانجليزية.

وقال «هورفيتز»، إن لم يكن نتنياهو مستعدًا لترك منصبه فعليه أن يحدد موعدًا للانتخابات، وأن يواجه غضب الإسرائيليين الذين تكفَّل بحمايتهم ولم يفعل.

يجب على نتنياهو التنحي

استنكر هورفيتز رفض نتنياهو الاعتراف بفشل السابع من أكتوبر الماضي، رغم أن الهجوم حدث في ولايته، وبسبب سياسته التي وصفها الكاتب بأنها مزقت الدولة منذ عام 2022، الذي ركز فيه جهوده فقط لاستعادة السلطة.

ووصف الائتلاف الحكومي الحالي الذي أتي به نتنياهو في عام 2022 لاستعادة السلطة، بأنه ائتلاف من «العنصريين» و«البلطجية».

وأضاف أن نتنياهو يدرك أن عليه التنحي، وعلى الرغم من ذلك فهو متمسك بمنصبه، ويرفض حتى تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة ويريد الانتظار لعام 2026 حتى انتهاء ولايته، معللًا ذلك بأن الانتخابات المبكرة بمنزلة خيانة للدولة.

نتنياهو ليس الطبيب الذي سيعالج إسرائيل

وتابع: إذا كان نتنياهو يعتقد أنه يحب إسرائيل، فعليه الاستقالة أو على الأقل مواجهة الناخبين، لأنها الطريقة الوحيدة للبدء في شفاء إسرائيل، بدلًا من ادعاء أن خصومه السياسيين هم الذين يشكلون خطرًا على الدولة وأمنها وشعبها.

وأردف: مهما كان اعتقاد نتنياهو فإنه ليس الطبيب الذي يعالج إسرائيل المريضة اليوم، بل هو الإسرائيلي الوحيد الأكثر ذنبًا في حقها.