«ميقاتي»: نطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، إن ما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على الحدود الجنوبية منذ أكثر من 7 أشهر، تزامنًا مع ما يعانيه أهالي قطاع غزة من ألم، ليس سوى نتيجة طبيعية لتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، منوهًا إلى استمرار الاحتلال في خرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وانتهاكاته المستمرة لقطاع غزة.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن لبنان يبادر منذ اندلاع الأحداث إلى إطلاق النداءات لوقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار والهدوء، محذرا من أن استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة سيسهم في تدحرج رقعة الأزمة وإشعال المنطقة.

لبنان ملتزم بالقرارات الدولية

وواصل: «نجدد اليوم أمام القمة العربية التزام لبنان بالقرارات الشرعية الدولية ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلة، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية والتطبيق الكامل لقرار 1701، ضمن مجموعة كاملة بضمانات واضحة ومعلنة».