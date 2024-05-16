أول انتخابات لنادي قضاة مجلس الدولة بعد إقرار لائحة النظام الأساسي غدا

يستعد نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) في 2024/4/8 ، والذي على أثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة التي قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من الأربعاء الموافق 17-4-2024 وحتى الثلاثاء الموافق 23-4-2024 بمقر النادي.

وتم تلقي الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدولا زمنيا لتلقي الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.

موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات يوم 17 مايو 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.

الاقتراع السري المباشر

وأكدت اللجنة المؤقتة لادارة العملية الانتخابية انه وفقاً للائحة النظام الأساسي للنادي فإن تشكيل مجلس الإدارة مكون من رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية .