«الإصلاح والنهضة»: كلمة الرئيس السيسي اليوم تضمنت رسائل واضحة للعالم بشأن غزة

تابع حزب الإصلاح والنهضة مجريات القمة العربية المقامة في البحرين والتي تشارك فيها مصر بكثير من الاهتمام والترقب نظرًا لدقة الظرف التاريخي الذي تنعقد فيه القمة، وحساسية الوضع الإقليمي والعالمي بالتزامن في الحرب على غزة.

مأساة الحرب على غزة

وثمّن حزب الإصلاح والنهضة كلمة الرئيس السيسي اليوم، والتي ترجمت بصدق وحسم، وبشفافية وموضوعية حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: كلمة الرئيس تضمنت رسائل واضحة للمجتمع الدولي محملة المجتمع الدولي مسئوليته الإنسانية والتاريخية عما يقاسيه الشعب الفلسطيني على مدار 75 عامًا في ويلات متتالية آخرها ما يتعرض إليه المدنيون العزل في غزة من جرائم حرب.

منع تذويب القضية الفلسطينية

وأكد دعمه الكامل للدولة المصرية وإيمانه التام بحكمة القيادة السياسية والمسار الصعب والشاق الذي تلتزم به الدولة المصرية كحامل لمشعل السلام في ظل قوى إقليمية ودولية تسعى إلى تأجيج الصراعات بأي ثمن، مشددا على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في معركة الشرف والكرامة والثبات والصدق من أجل منع تذويب القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مسمى.

ويهيب حزب الإصلاح والنهضة بكافة القوى الوطنية أن تدرك دقة اللحظة التاريخية وحساسية الظرف الذي تمر به المنطقة وتقف فيه مصر كخط الدفاع الأخير من أجل إعادة الحقوق لأصحابها ومن أجل عدم المساس بالأمن القومي المصري ولا بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.