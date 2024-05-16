متحدث «الأمم المتحدة»: الطرق البرية الأكثر جدوى لإيصال المساعدات إلى غزة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، «نضع اللمسات الأخيرة على الخطط التشغيلية بشأن المساعدات المقدمة عبر الرصيف الأمريكي إلى قطاع غزة»، مؤكدا أنّ الطرق البرية هي الأكثر جدوى وفاعلية، لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف أنّ الجهود الإنسانية، يجب ألا تعتمد على رصيف بحري بعيد عن المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى المساعدات بقطاع غزة.