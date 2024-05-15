أحمد الطاهري: القضية الفلسطينية تحضر في القمة العربية بعدما حصدت زخما في الأمم المتحدة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن القضية الفلسطينية تحضر في القمة العربية بالبحرين، بعد الزخم الذي حصدته من خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى اعتراف 130 دولة أقرت بأحقية فلسطين بعضويتها كدولة في الأمم المتحدة، من أصل 191 دولة.

ترجمة قرارات الأمم المتحدة إلى أفعال واقعية

أضاف خلال تصريحات على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يبقى أن تترجم هذه النيات من قاعة الجمعية العامة إلى أفعال على الأرض، في الجحيم الإنساني الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة الآن، مشيرًا إلى أن ملف فلسطين بكل أبعاده حاضر، بداية من الوضع المتفاقم والمتفجر على الأرض في القطاع، وأولوية وقف إطلاق النار، وصولًا إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي، وحشد طاقات المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، ودعم مصر في توجهها نحو محكمة العدل الدولية.

عودة القضية الفلسطينية إلى نصابها

أوضح أن هناك مسار آخر، وهو عودة القضية الفلسطينية إلى نصابها، وهي قضية وطن وحقوق لشعب فلسطيني ولها مرجعيات دولية بإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967، وهذا ليس مطلبا عربيا، لكنها مقررات للمرجعية الدولية، وتأتي المبادرة البحرينية لاعتمادها بالقمة بخصوص مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية.