دانيال هاغاري: نعمل في جباليا شمال غزة.. ودمرنا عشرات الصواريخ بعيدة المدى

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن الجيش يعمل في جباليا شمال قطاع غزة، ودمر عشرات الصواريخ بعيدة المدى، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد أن مقتل 5 من جنود الاحتلال في جباليا حادث صعب للغاية، ويواجه ضغطا عملياتيا معقدا، ويجب الحفاظ على أمن قواته، متابعًا: «نخوض حربا متعددة الجبهات، ونستعد للحرب في الشمال، ونوجه ضربات قوية لحزب الله في جنوب لبنان».

وأشار إلى انطلاق مسيرة انتحارية من لبنان، انفجرت في المطلة، أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود أحدهم حالته خطيرة.