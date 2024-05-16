أستاذ علوم سياسية: جنوب أفريقيا طلبت وقف الحرب برفح الفلسطينية وليس في غزة بالكامل

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّه لا يوجد تناقض بين ما تقدمت به جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وخطاب الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن ما أطلق في المحكمة شيء، وما يجري في النطاقات السياسية على الجانب الآخر شيء.

جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

أضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية الحياة، من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ الخطاب الأوروبي خطابًا سياسيًا يخلو من التدابير والإجراءات الحقيقية، التي تُركز على وقف الحرب ووقف دعم إسرائيل، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإجبار الولايات المتحدة والقوى الغاشمة التي تقدم الدعم لإسرائيل على وقف الدعم، إضافة إلى رسم مستقبل للقطاع نفسه، مشددا على أنّ هذه الأمور يجب أن تُحسم.

ما حدث من جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية

أوضح أنّ ما حدث من جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، فإننا نتحدث عن تدابير وإجراءات فورية، يصدرها القضاة، وهم لا علاقة لهم بالوضع السياسي، مشيرا أنّ جنوب أفريقيا حددت 4 نقاط رئيسية في هذا الإطار، أهمها وقف الحرب في شرق رفح الفلسطينية، وليس في قطاع غزة بالكامل، باعتبار أن المرة السابقة كانت حددت وقف الحرب، لكن اليوم كان هناك مطلب بوقف الحرب وتمددها في شرق رفح الفلسطينية، أما الأمر الثاني هو إدخال المساعدات من خلال المعابرالـ6 إضافة إلى معبر رفح.