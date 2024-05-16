«القاهرة الإخبارية»: حماس تدعو الدول العربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من غزة

دعت حركة حماس، الدول العربية لاتخاذ إجراءات تجبر الاحتلال على وقف العدوان، والانسحاب من قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفع الحصار وعودة النازحين، وذلك وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ورحبت «حماس» بالبيان الختامي للقمة العربية في البحرين، وتأكيده على الدعم العربي لتطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، ورفض محاولات التهجير.