الرئاسة الفلسطينية ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإجراءات محكمة العدل الدولية، بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن إسرائيل اتخذت إجراءات متعمدة لتوسيع نطاق الإبادة الجماعية، ووقف المساعدات المنقذة للحياة، بدلا من الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية.

ولفتت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن الانحراف البشع للقانون الدولي، يشكل خطرا على الإنسانية ومكانة النظام الدولي، وليس فقط على وجود الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن محكمة العدل الدولية، تتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن المبادئ والقيم المجسدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إفلات إسرائيل من العقاب.