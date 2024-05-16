بريطانية تستخدم حيلة ذكية للحصول على 70 ألف جنيه إسترليني.. ماذا فعلت؟

حيلة غريبة لجأت إليها امرأة بريطانية حتى تمكنت من الحصول على 70 ألف جنيه إسترليني، بعدما ادعت أنها سيدة مسنة لا تقوى على الحركة، وتعاني من مرض التصلب المتعدد.

استمرت المرأة البريطانية التي تدعى «أنيت بوند» في ممارسة هذه الحيلة لمدة 10 سنوات، وحصلت على بدلات المعيشة للمعاقين «الرعاية المعززة» ومدفوعات «التنقل المعزز»، وذات يوم تمكنت السلطات البريطانية من كشف خداعها، من خلال مشاهدة مقاطع فيديو في أثناء تدريبها لمسافة 3 أميال لثلاث مرات في الأسبوع، وتم القبض عليها، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا تايم».

السجن لمدة عامين

وحكمت المحكمة البريطانية على المرأة بالسجن لمدة عامين، لأنها حصلت على 70 ألف جنيه إسترليني من خلال برنامج الإعانات في بريطانيا، فيما وصف المحقق تصرفها بـ«غير اللائق»: «لا يمكن وصف سلوكك إلا بأنه مسار طويل وفظيع من عدم الأمانة، وليس هناك أي عذر له».

سداد المبلغ بعد واقعة الاحتيال

رغم كافة الأدلة التي قدمتها المحكمة، وأثبتت واقعة الاحتيال للحصول على مبلغ كبير من المال، دون وجه حق، إلا أن السيدة أنكرت ذلك وقالت إنها حصلت على هذه الأموال خلال فترة كانت فيها في صحة جيدة، بعدما عانت من المرض.

وأمرت المحكمة السيدة البريطانية بسداد الأموال التي حصلت عليها من صندوق الإعانة، بموجب تشريع عائدات الجريمة.