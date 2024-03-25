أسامة الأزهري يستعرض مقاطع فيديو توضح إحساس الأمان بين الكائنات الحية

أوضح الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أنّ هناك نوعًا من الأشخاص يشيع منه الأمان على الناس من حوله، وهناك نوع آخر من البشر يفيض منه شعور الأمان حتى تشعر به الكائنات جميعًا، فتأمنه على نفسها وتمثل أبوات أمان للخلق.

الأمان من أعظم نعم الله على جميع مخلوقاته

قال «الأزهري»، خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، إنّ الأمان من أعظم نعم الله على جميع مخلوقاته ثم عرض مقاطع فيديو توضح إحساس الأمان بين الكائنات الحية.

أسمى وأجل ما يمكن أن يعيشه الإنسان أن يجد الناس فيه الأمان

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خلال عرضه هذا المشهد: «إزاي الإنسان شعرت الحيوانات من حوله باب للأمان تأمنه على نفسها وعلى صغارها الذين تفتديهم بحياتها، الفيديو تذهب قطة إلى رجل وتمسك يديه لتأخذه إلى مكان أخترته لنفسها لأنّها حامل فجلبته إليه حتى يساعدها ويعتني بها، وبصغارها عندما تولد»، موضحًا أنّ أسمى وأجل ما يمكن أن يعيشه الإنسان أن يجد الناس فيه الأمان ويفزع إليه الخائفون حتى يأمنوا.