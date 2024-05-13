احذري من مخاطر حقن التخسيس وإزالة الدهون.. بريطانية كادت تفقد حياتها

تحلم العديد الفتيات بالحصول على قوام ممشوق وشفط الدهون، وقد يلجأن إلى الأطباء للحصول على حقن التخسيس لتحقيق النتيجة المرجوة سريعًا، أو شراء الوصفات الطبية لتحقيق ذلك، إلا أنه ليس دومًا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، فمن التشوهات للمُشكلات الجلدية إلى الوفاة تحدث التأثيرات، وهو ما كان الحال لسيدة البريطانية كادت أن تقتلها الحقنة، ودخلت المستشفى على إثرها وهي تعاني من آلالام الحادة.

حقنة إنقاص الوزن السريع

أرادت كيري بولاند، سيدة بالغة من العمر 34 عامًا، من دينتون، في ولاية تكساس، خسارة الوزن، فاشتريت حقنة إنقاص الوزن السريع من أخصائي تجميل، وعبرت: «لم أشعر أنني بحالة جيدة بسبب وزني الزائد، لذلك أردت حلًا سريعًا لإنقاص وزني، إذ أنه ليس من المُمكن أن أزعج نفسي بالذهاب إلى ممارسة الرياضة»، مضيفة أنها بدأت تشعر بصداع مؤلم بعد ساعات من حقن الجرعة الأولى في بطنها، لتدخل المستشفى بسبب شعورها بتلف أعضائها.

دفعت «بولاند» 150 جنيهًا استرلينيا مقابل الحقنة، معتقدة أنها تقمع شهية المريض وتساعد في إنقاص الوزن الفوري: «لقد رأيت أشخاصًا يحصلون على نتائج جيدة، لذلك لم أشعر أن ذلك لا يناسبني»، وفي غضون ساعتين من تناولها، أصبحت طريحة الفراش مع تقلصات شديدة في المعدة: «لا أستطيع وصف الألم، كنت أتقلب على السرير، وأعاني من الإسهال المستمر، وقضيت طوال الليل في المرحاض»، بحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

مخاطر الحقنة

وتابعت: ذهبت إلى المستشفى وقام الأطباء بتوصيل المحاليل لها لمدة 15 ساعة، لإعطاءها مسكنات الألم والسوائل، إذ لم تقدر على تناول أي طعام، إذ كانت تعاني من الجفاف الشديد، وخرجت بعد يوم، ونصحها الأطباء بالعديد من الأدوية التي تطهر المعدة والأمعاء: «لا أوصي بالحقن على الإطلاق، نصيحتي هي عدم الاقتراب منها»، وأصدر الخبراء في بريطانيا تحذيرًا بشأنها.

ما هي أضرار حقن التخسيس وتذويب الدهون؟

تعتبر حقنة التخسيس إحدى التقنيات العلاجية التي تساعد على إنقاص الوزن، ولكنها تتحدد بحسب حالة المريض، إذ يختلف تأثير المكونات المستخدمة في هذه الحقن على كل جسم، فمثلاً B12 والأحماض الأمينية المستخدمة فيها لا تتناسب مع كل الأشخاص، فيجب تناولها بجرعات محددة لعدم وصولها لنسب السامة في الدم، وهو ما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«الوطن»، مضيفا أنه يمكن أن يؤدي استخدام إبر إذابة الدهون إلى الإصابة ببعض الأضرار، وهي: