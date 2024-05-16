«القاهرة الإخبارية»: 40% من الإسرائيليين يؤيدون حكما عسكريا في غزة كتب: منتصر سليمان 09:49 م | الخميس 16 مايو 2024 قطاع غزة- صورة أرشيفية أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ 40% من الإسرائيليين يؤيدون حكمًا عسكريًا في غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الجامعة العربية»: لن ننسى العنف الإسرائيلي تجاه نساء وأطفال غزة دانيال هاغاري: نعمل في جباليا شمال غزة.. ودمرنا عشرات الصواريخ بعيدة المدى زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب تغيير الحكومة قبل الحديث عن تغييرات في غزة «الخارجية الأمريكية»: ملتزمون بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أستاذ علوم سياسية: جنوب أفريقيا طلبت وقف الحرب برفح الفلسطينية وليس في غزة بالكامل الخارجية الأمريكية: على إسرائيل بذل مزيد من الجهد لاستدامة دخول المساعدات إلى غزة غزة قطاع غزة فلسطين اخبار فلسطين بقلم منتصر سليمان