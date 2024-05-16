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«القاهرة الإخبارية»: 40% من الإسرائيليين يؤيدون حكما عسكريا في غزة 

كتب:

منتصر سليمان
09:49 م | الخميس 16 مايو 2024
قطاع غزة- صورة أرشيفية

قطاع غزة- صورة أرشيفية

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ 40% من الإسرائيليين يؤيدون حكمًا عسكريًا في غزة.

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بقلم منتصر سليمان